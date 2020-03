A Real Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) pediu, este sábado, o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, por considerar que «não existem condições mínimas adequadas de preparação para o grande evento», devido à pandemia de covid-19.

Esta tomada de posição vai de encontro aos pedidos já conhecidos por parte dos comités olímpicos de Noruega, Brasil, Espanha e Estados Unidos, e do paralímpico norte-americano, bem como das federações norte-americana de atletismo e natação, todos favoráveis ao adiamento dos Jogos Olímpicos, apesar do governo japonês e do COI manterem a intenção de organizar os Jogos nas datas previstas, entre 24 de julho e 9 de agosto.

A RFEA frisa que a «principal e mais alta prioridade» do organismo passa por «proteger a saúde e segurança dos seus atletas».

«O objetivo de todos eles [atletas], e também da RFEA, é que possam competir nas melhores condições possíveis, mas em nenhum caso comprometer ou arriscar a saúde e o bem-estar», pode ler-se no comunicado.

Por sua vez, a presidente do conselho superior de desportos de Espanha aplaudiu e corroborou a decisão da RFEA em solicitar o adiamento do Jogos Olímpicos Tóquio2020.

«Decisão corajosa de Raúl Chapado [presidente da RFEA] e da RFEA na busca de proteger, acima de tudo, a saúde dos nossos atletas», escreveu Irene Lozano no Twitter.