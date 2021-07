John Textor revelou que está em Portugal para se reunir com José António dos Santos, sócio de Vieira no imobiliário e empresário com quem chegou a acordo para a compra de 25 por cento de ações da SAD, e fez um ponto de situação sobre o impasse no negócio.

«Era suposto ter feito o pagamento do segundo depósito na semana passada. Se eu comprar um clube em Inglaterra [ndr: Crystal Palace] sou visto como potencial concorrente. Portanto, não é claro que eu possa ser acionista do Benfica. No entanto, o senhor Santos mantém o contrato e não me pediu ainda o segundo depósito até essa questão ser esclarecida. Ainda estou disposto a comprar as ações. É uma discussão que teremos. O contrato original dá-me 90 dias para fechar o negócio, mais 45 dias adicionais», afirmou em entrevista à TVI e ao Sol, advertindo que não entrar uma tomada de posição hostil e reconhecendo as dificuldades em convencer a atual administração encarnada.

«Basta um momento para comprar ações, mas demora bastante mais tempo ser convidado para fazer parte de uma família. Isso ainda não aconteceu. O que vai acontecer nos próximos meses? Quando há amor à primeira vista não é expectável desapaixonarmo-nos de um momento para o outro ao fim de seis meses. Se não acontecer ficarei de coração partido para os próximos três anos.»

Definindo-se como investidor, filantropo e adepto de futebol, Textor não esconde que a possibilidade de ficar com um quarto da SAD do Benfica é uma «grande oportunidade a um preço incrível».

O milionário confirmou que depois de consumado o pré-acordo com José António dos Santos foi feito um depósito de um milhão de euros, junto dos advogados do chamado «Rei dos Frangos».