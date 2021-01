O Benfica decidiu adiar a conferência de imprensa que estava marcada para o início da tarde desta terça-feira (14h), com o treinador Jorge Jesus, de antevisão do jogo com o Sp. Braga, das meias-finais da Taça da Liga.

Esta decisão é justificada com o número de casos detetados nos últimos testes realizados, e «com o intuito de restringir os contactos sociais no centro de estágio».

O Benfica anunciou, na manhã desta terça-feira, que detetou 17 casos de covid-19 entre a estrutura do futebol profissional - jogadores, treinadores e staff -, rementendo para a Direção Geral da Saúde a decisão de competir nos próximos 14 dias, o habitual período de isolamento.