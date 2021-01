Jorge Jesus abandonou o Flamengo no verão de 2020, mas ainda continua a ser lembrado no reino do mengão.

Em entrevista à rádio Sport890, Giorgian De Arrascaeta recordou o atual técnico do Benfica.

«Começámos bem o ano, mas depois as coisas foram piorando. Ficámos fora da Libertadores, da Taça do Brasil e perdemos vários jogos no Brasileirão. O ambiente não tem sido o melhor», começou por dizer.

«Para nós, 2019 foi um ano mágico, mas a saída de Jorge Jesus foi uma grande perda, foi um grande impacto para nós.»

De resto, Arrascaeta confessou ainda que vai torcer pelo Palmeiras na final da Libertadores frente ao Santos: «São duas grandes equipas do Brasil. (…) Falei com o Matias Viña [jogador do Palmerias], felicitei-o e agora vou apoiá-los para que sejam campeões.»