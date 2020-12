O treinador do Benfica, Jorge Jesus, falou na possibilidade de Gedson Fernandes voltar ao clube e aproveitou para abordar as cedências dos jovens da formação.

O médio está emprestado ao Tottenham, de José Mourinho, e o setubalense já disse que não dificultaria o regresso do internacional português ao clube da Luz.

«O Gedson não o conheço muito bem, cresceu quando eu estava fora de Portugal. Todos estes jovens saíram para crescer, porque se não jogam na equipa-mãe é importante jogarem», começou por responder Jorge Jesus.

«Se eles não jogam nessas equipas, mais vale estarem no Benfica. Aprendem muito mais. Saiu o Florentino, não está a jogar [no Mónaco], o Jota não está a jogar [no Valladolid], o Tomás Tavares não está a jogar [Alavés]. Se é para não jogar, é preferível estarem cá», concluiu.