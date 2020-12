João Tralhão vai voltar à Luz, mas desta vez como treinador do Vilafranquense. O técnico foi, durante muitos anos, treinador das principais equipas da formação do Benfica, os juniores e equipa B, mas agora defronta as águias como rival.

«O João Tralhão trabalhou comigo vários anos», lembrou o treinador do Benfica, Jorge Jesus, na antevisão do encontro.

«Conversámos muito do que era a formação do Benfica e sobre futebol», prosseguiu o técnico.

«Ele tem um percurso bonito na carreira e vai ter, e vai voltar a uma casa que ele adora, mas amanhã [domingo] está do lado contrário. É um adversário como outro qualquer, com o máximo respeito por ele», frisou Jorge Jesus.

O líder dos lisboetas terminou depois: «Todos os treinadores que entram nesta prova acreditam que podem chegar ao Jamor. A prova tem-nos dito que muitas vezes chegam à final equipas menos conceituadas. É um sonho do treinador do Vilafraquense e dos seus jogadores e também do Benfica.»