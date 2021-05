Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Benfica (1-1):

[Balanço da época]

«Agora não há dúvida nenhuma: matematicamente não fomos os vencedores deste campeonato, mas atenção! Vejo muita gente a fazer contas. Nada disto nos vai satisfazer, nada disto vai mudar o meu pensamento para o que eu queria para a época do Benfica. Mas o Benfica terá uma final e poderá ganhar dois títulos. Ganhando a Taça, depois tem a Supertaça. O nosso adversário, que está em segundo lugar, não ganhou títulos este ano: ganhou a Supertaça, que é do ano passado.

O Benfica ainda tem um troféu para poder ganhar, com todo o respeito pelo Sp. Braga, que também o quer ganhar. Mas isso não vai limpar o facto de o Benfica este ano não poder ser o primeiro classificado.»

[época perdida tendo em conta o investimento feito?]

«Vai ser sempre uma época perdida. Mas ainda há um título que pode dar acesso a outro.

Não dou o segundo lugar como perdido, sabendo que são quatro pontos, que é difícil e que faltam três jornadas. Hoje o nosso objetivo é ganhar.

O FC Porto, depois do resultado do Sporting ontem, jogou para dois resultados: para ganhar ou empatar. Este resultado serve mais os interesses do FC Porto do que os do Benfica.

Se o Benfica ficar em segundo, ganhar a Taça de Portugal e Supertaça, isso não me satisfaz em nada. É uma época desportiva perdida na minha carreira.

Mas sei porque é que estou neste lugar. Isto eu sei! Eu conheço os meus adversários, defronto adversários, mas este ano não conheci o meu adversário, nunca o vi e também o tive. Já falei sobre isso e não quero falar mais!»

[Considera que o título está entregue?]

«Para o Benfica já está decidido. Mas, antes de estar matematicamente, para mim já estava. O FC Porto ainda tem essas possibilidades, mas a equipa que vai à frente está muito mais tranquila e próxima do objetivo do que quem vem atrás. Não posso dizer que o Sporting vai ser campeão e o FC Porto já não chega lá. Enquanto foi matematicamente possível, podes encher o copo como quiseres.»