Que grande ano! 2022 trouxe-nos meses repletos de episódios caricatos, de histórias inusitadas, não tivesse sido este o ano em que, pela primeira vez, houve Campeonato do Mundo de futebol no inverno.

Foi difícil escolher apenas 10 notícias do Jornal do Incrível para apresentar neste resumo, entre tanta oferta. Não acredita? Fique com um exemplo.

Em janeiro, um árbitro da Zâmbia decidiu terminar o Mali-Tunísia antes dos 90 minutos, por duas vezes! Pois bem, 2022 terminou com esse árbitro, Janny Sikazwe, a dirigir um jogo em pleno Mundial, por indicação da FIFA.

Foi ou não um ano memorável?

2022 foi igualmente o ano em que Fábio Vieira foi barrado por uma segurança durante os festejos do FC Porto nos Aliados e em que Roger Federer foi barrado em Wimbledon, ele que venceu o Grand Slam britânico por oito vezes.

2022 foi ainda o ano em que se celebrou o amor, mesmo perante circunstâncias difíceis. Não sabemos, por exemplo, como ficou a relação de Kainan com Grazi, perdão, com Jucielly. É que o guarda-redes brasileiro enganou-se no nome da namorada em direto!

Maior doloroso foi o erro de Luis Carlos Chia, que atropelou a própria esposa na meta, depois de vencer uma etapa da Volta à Colômbia.

Enfim, repetimos apenas mais uma vez: 2022 foi um grande ano. Ainda não acredita?

Fique com as melhores histórias do Jornal do Incrível do Maisfutebol:

1. Guarda-redes engana-se no nome da namorada em direto

Kainan, guarda-redes do Esperança, foi o melhor em campo no empate com o Vic Vic, para a Copa da Paz, campeonato amador em Paraisópolis, no Brasil. Na flash interview após o encontro, com a emoção, o guardião teve um deslize fatal: «Vai para a minha namorada que está trabalhando, ainda bem, senão eu não vinha jogar. Grazi, um abraço. Obrigado…Errei o nome da mulher. Jucielly, eu errei o nome da mulher!»

2. Fábio Vieira barrado durante os festejos nos Aliados

Fábio Vieira destacou-se ao longo da temporada 2021/22 com a camisola do FC Porto e foi contratado pelo Arsenal. Porém, não escapou a um episódio caricato durante os festejos portistas pela conquista do título nacional, na Avenida dos Aliados. Ao regressar ao palco, acompanhado por uma equipa de reportagem do Porto Canal, o jovem médio foi barrado por uma segurança zelosa: «Oh minha senhora, não sabe quem sou eu? Esta senhora ia-me barrar na festa, a mim», atirou Fábio Vieira, bem humorado.

3. Roger Federer barrado em Wimbledon

Roger Federer é o tenista masculino que mais vezes venceu o Grand Slam britânico, por oito vezes, mas não tem entrada livre em Wimbledon. No final de novembro, num dia em que estava de passagem por Londres, o suíço deslocou-se ao portão do All England Club, mas não conseguiu passar pela primeira segurança. Não tinha consigo o cartão de membro: «Ganhei este torneio oito vezes, por favor, acredite: sou membro, onde posso entrar?’» Federer decidiu tentar outra porta, acabou por ser reconhecido e recebeu autorização para entrar. Mas não foi fácil.

4. Árbitro acaba com jogo duas vezes antes do 90 minutos

O árbitro Janny Sikazwe cometeu a proeza de dar por concluído o Mali-Tunísia antes dos 90 minutos, por duas vezes. Mais tarde, o juíz zambiano terá alegado uma insolação para justificar o estranhíssimo comportamento. O episódio remonta a janeiro de 2022, mas não afetou a reputação do árbitro. O ano terminou com Janny Sikazwe a dirigir o Bélgica-Canadá em pleno Campeonato do Mundo.

5. Diretor da Volta atropelado no Dia Europeu sem carros

Joaquim Gomes, antigo ciclista e diretor da Volta a Portugal, descia a Avenida da Liberdade, em Lisboa, de bicicleta quando foi abalroado por um veículo, conduzido por um inglês. Um acidente insólito que teve a curiosidade adicional de ter ocorrido no Dia Europeu sem Carros (22 de setembro).

Felizmente estou bem, mas posso dizer-lhe uma coisa: em 18 anos de ciclismo, não me lembro de uma queda tão aparatosa», confessou o próprio, ainda na ambulância, em declarações à Rádio Renascença: «Descia a Avenida da Liberdade para aí a uns 40 quilómetros por hora. Numa das transversais, um senhor, coitado, inglês e tão simpático atravessou com o vermelho. Não tive hipótese. Bati e galguei por cima do carro.»

6. Ciclista vence etapa e atropela a mulher na meta

Continuando no ciclismo. O final da terceira etapa da Volta à Colômbia, em junho, foi no mínimo insólito. Após vencer a etapa com uma ultrapassagem em cima da meta. Luis Carlos Chia não conseguiu travar e atropelou uma mulher que estava metros à frente da meta. Mas não era uma mulher qualquer… era a própria esposa de Luis Carlos Chia!

7. Pai de Rúben Dias deixou Noel Gallagher coberto de sangue

Noel Gallagher, antigo vocalista dos Oasis e um dos mais mediáticos adeptos do Manchester City, não vai esquecer tão cedo o troféu da Premier League conquistado com uma reviravolta sensacional diante do Aston Villa (3-2). Nos festejos do terceiro golo, o músico chocou de cabeça com o pai de Rúben Dias. «Quando dou por mim, estou no chão coberto de sangue. Não vi nada durante dois minutos», contou. Noel Gallagher ficou com os olhos negros e teve de ser suturado no lábio. E o pai de Rúben Dias? «Não tem uma única marca. É um homem grande, parece um urso. Quase que me arrancou os dentes…»

8. Avançado teve de ser representado pelo irmão no seu casamento

Mohamed Buya Turay, jogador da Serra Leoa, tinha casamento agendado para 21 de julho. Porém, assinou semanas antes pelo Malmo e o clube exigiu a sua presença no arranque dos trabalhos. O avançado teve de improvisar.

«Nós casámos a 21 de julho na Serra Leoa, mas eu não estava lá porque o Malmo pediu-me para vir mais cedo. Tirámos fotografias com antecedência, por isso parece que eu estive lá, mas não estive. O meu irmão teve de me representar no casamento», testemunhou Mohamed Buya Turay mais tarde, em declarações ao jornal sueco Afton Bladet.

9. Jogador peruano aproveita intervalo para fazer entregas

Gersy Arámbulo, jogador das Águilas de Santa Ana, do Peru, aproveitou o intervalo de um jogo da Taça frente ao Atlético Torino. para entregar uma encomenda.

De acordo com a rádio Calle Deportiva, o extremo direito ausentou-se por 17 minutos para atender ao pedido que lhe foi solicitado, regressando para a segunda parte.

«Um bom jogo, rápido pela ala direita. Nunca baixes os braços e continua a trabalhar para alcançares os teus sonhos. Sucesso, Gersy» escreveu o clube do jogador.

10. Deixa cair o filho para receber camisola de um jogador

Uma questão de prioridades. Brincadeiras à parte, o adepto do Everton terá certamente aprendido a lição. Após o empate em casa do Leeds, o tal adepto largou o próprio filho, que estava no seu colo, para receber a camisola de.

Anthony Gordon. A criança ficou no chão, tendo sido o próprio jogador de 21 anos a devolver o menino aos braços do pai.