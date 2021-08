O treinador do Valência, José Bordalás, confessou no final da vitória frente ao Getafe que conta com o português Gonçalo Guedes para a presente temporada. O técnico dos espanhóis viu o compromisso do avançado e só pensa na continuidade do jogador.

«São jogadores [Gonçalo Guedes e Daniel Wass] do Valência e contamos com eles. Hoje mostraram o compromisso que têm com a equipa e com o clube, estamos tranquilos nesse sentido, e não temos de pensar noutra possibilidade que não seja contar com eles para esta temporada», disse Bordalás em conferência de imprensa.

Gonçalo Guedes foi titular na partida frente ao Getafe, vencida por 1-0 com golo de penálti de Carlos Soler. O avançado português saiu aos 86 minutos do jogo.