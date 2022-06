José Mourinho voltou à Faculdade de Motricidade Humana, uma vez mais, no âmbito da pós-graduação em High Performance Football Coaching.

Antigo aluno da FMH, o técnico português regressou poucos dias depois de ter conquistado a Liga Conferência, com a Roma, mas garante que continua a ser o mesmo.

«Eu sou o mesmo, ganhando ou não. E regresso aqui com a mesma cara, seja depois de vitórias ou derrotas. Alguns de vocês é que querem fazer de mim diferente», começou por responder aos jornalistas.

«Estou no princípio da carreira. É tão simples quanto isso. Falava aqui com os rapazes, e uma das coisas que conversámos foi sobre a final, sobre os dias anteriores. Eu disse-lhes que podem ser 10, 15 ou 20 finais, que não muda nada. Alguns gostam de vender uma imagem diferente, mas eu nunca tentei esconder nada daquilo que sou e daquilo que penso. Disse abertamente que, esta final, que foi a 18.ª, salvo erro, não mudou nada relativamente à primeira, que salvo erro foi a Taça UEFA com o FC Porto», recordou.

«Passaram 18 ou 19 anos, e nada mudou. Uns dias antes da final encerra uma tensão especial, como as horas anteriores. Os 90 minutos do jogo não mudam nada. São aqueles em que sinto mais tranquilo, não há tempo para sensações e emoções. Depois é que as emoções são iguais outra vez. Comparando com aquilo que eu era há 20 anos, ao nível da motivação, da maneira como vivo a minha profissão, não mudou nada. Ainda estou no princípio da carreira. Se mudou, foi para melhor. Aprendi com erros, com experiências, foi mudando com as experiências vividas. Fui-me lembrando cada vez mais de algo que me foi dito na primeira aula neste anfiteatro. Por um professor que recordo com emoção, pois foi aquele que, ao longo destes 20 e tal anos, esteve sempre ao meu lado. Esteve sempre do outro lado do telefone, do mail. Ainda ontem estivemos. O prof. Manuel Sérgio disse, uma vez, que eu não treinava jogadores de futebol, que eu treinava jovens ou homens que jogavam à bola. Pode parecer banal, mas é algo genial de um professor genial. Até porque veio de alguém que nunca treinou, que nunca esteve à frente de um grupo de trabalho diariamente, mas que tem a genialidade que conhecemos. Isso fez-me ser cada vez melhor pessoa e treinador. Umas vezes ganhamos mais, outras menos, mas a essência podemos sempre moderar. Sinto-me jovem. Vão ter de me aturar mais uns anos», reforçou.

