José Mourinho é o treinador português mais bem-sucedido na Europa e abriu muitas portas para que os compatriotas também tivessem carreiras de sucesso, mas para o treinador da Roma, os melhores treinadores são os seus amigos e até avançou com exemplos concretos. À margem de uma conferência de imprensa no curso pós-graduação em High Performance Football Coaching, na Faculdade de Motricidade Humana, o treinador também conta os motivos que o levam «adorar» treinar a Roma.

«Acho que treinador português não existe. Existem treinadores. Não consigo identificar os treinadores portugueses e não portugueses. Não consigo identificar os treinadores jovens e os velhos, não consigo identificar os treinadores defensivos e ofensivos. Para mim só existe uma coisa: treinador! Depois há os que ganham mais vezes e menos vezes, mas a única que consigo identificar é o conceito que para mim é cada vez mais um conceito muito, muito bonito, que é o conceito do que é ser treinador», começou por dizer.

Quanto a preferência, Mourinho assume que é facioso. «Sou muito facioso nestas coisas, sou muito sanguíneo. Os meus treinadores preferidos são os meus amigos. Os meus amigos são os melhores, não tem volta a dar. Obviamente, alguns deles têm muito valor e carreiras muito bonitas, mas para mim, os meus treinadores preferidos são aqueles que gosto, são aqueles por quem eu sofro. São aqueles que ao fim de semana não me basta estar preocupado com o meu resultado, tenho ainda de estar preocupado com os resultados deles. Posso dizer três ou quatro nomes, até podia dizer mais. O Zé Peseiro é um dos meus preferidos, o Zé Morais também. Podia dizer mais dois, cinco ou dez nomes, mas são os meus amigos. Sou muito sanguíneo, sou muito pelos meus», destacou.

«Não adoro quando começa o mercado e não posso ir à Avenida da Liberdade»

Mourinho não sabe, nesta altura, se é o treinador «ideal» para a Roma, mas garante que está a «adorar a experiência na capital romana. «Posso dizer que adoro estar lá. Obviamente que não adoro quando perco, e ali perco mais vezes do que noutros sítios. Não adoro quando começa o mercado e não posso ir à Avenida da Liberdade. Tenho que ir a outro sítios. Mas adoro e adoro porque me adoram. Adoro porque estabeleci uma relação de empatia grande com quem está dentro e fora do clube. A vida é curta e é importante que as pessoas se sintam o melhor possível», referiu.

Quanto à próxima temporada, Mourinho, mais do que títulos, aposta na «evolução» e está determinado em aproximar a Roma dos habituais candidatos ao título. «Sinto-me bem ali, ninguém me mentiu, ninguém me levou ao engano, ninguém me prometeu que ia ter muitos zeros para poder investir. Até agora tudo o que me prometeram foi cumprido. Espero que nos dois anos mais que tenho de contrato as promessas continuem a ser cumpridas para irem na direção de evolução. Não na direção de títulos, de ganhar isto ou aquilo, mas na direção de fazer da Roma um clube maior e aproximar a Roma daqueles que em Itália ganham mais vezes. Se me dizem que tenho uma história diferente e porque é que estou ali? Estou ali porque gosto e é importante estarmos em sítios em que gostamos de estar», acrescentou ainda.