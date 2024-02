José Mourinho concedeu uma entrevista ao canal de Youtube «OHM». O treinador português foi questionado sobre que jogadores gostaria de ter treinado e o técnico, de 61 anos, acabou a falar de Lionel Messi.

«Por exemplo, Messi nunca precisou de ser treinado. Quem é que pode dizer: ‘Eu fui treinador de Messi?’. Parece-me absurdo, porque ele sabe tudo e nasceu com tudo. Talvez te possa ensinar coisas a ti.»

Na mesma entrevista, Mourinho que tentou contratar Daniele de Rossi, que o substituiu agora no comando técnico da Roma, por duas vezes e que tentou levar Totti para o Inter.

«Eu quis De Rossi no Inter e no Real Madrid, mas não foi possível. Também quis Totti no Inter, apesar da idade, mas não foi possível. São sempre jogadores que queres treinar ao longo da tua carreira.»