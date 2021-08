A Roma voltou a bater o Trabzonspor, desta feita por 3-0, e apurou-se para a fase de grupos da Liga Conferência.



Depois do triunfo por 1-0 na Turquia, a equipa orientada por José Mourinho desbloqueou o marcador com um golo do ex-Benfica Cristante.



Na segunda parte o técnico português foi poupando jogadores para o duelo contra o Salernitana, do próximo domingo, mas mesmo assim os giallorossi marcaram mais dois golos por Zaniolo, aos 64 minutos, e por El Shaarawy, aos 84.



Refira-se que o português Edgar Ié jogou todo o encontro no conjunto turco.



Mourinho está a ter um início prometedor em Roma: soma por vitórias todos os três jogos oficiais disputados até ao momento.



Os melhores momentos do jogo: