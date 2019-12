2019 foi um ano em que o nome de Portugal voltou a ser colocado no topo do Mundo por atletas de várias modalidades.

O Maisfutebol fez uma retroespetiva do ano e encontrou campeões do Mundo, campeões da Europa, melhores do mundo, atletas que parecem eternos e promessas a cumprirem-se. Houve ainda espaço para surpresas, mas também de confirmações.

Percorra a galeria associada a este artigo e veja as dez figuras que elegemos como as melhores do ano no que diz respeito às modalidades.