O Benfica deixou nesta terça-feira numerosas críticas à Federação Portuguesa de Judo, bem como ao presidente desta instituição, apoiando os judocas do clube e a selecionadora Ana Hormigo, também treinadora do clube encarnado.

Em comunicado, os ‘encarnados’ dizem que 'o judo nacional precisa, com urgência, de disponibilidade honesta para o diálogo», criticando Jorge Fernandes por «colocar o ego acima dos interesses da modalidade e do país».

Para os lisboetas, há ameaças e pressões por parte do dirigente federativo, uma «insidiosa vontade em responsabilizar o Benfica» e uma “recusa perante sucessivas tentativas de consenso”, manifestando total solidariedade para com Ana Hormigo, afastada do cargo de selecionadora.

«O Sport Lisboa e Benfica mantém confiança total nos seus judocas olímpicos, desrespeitados nesta relação com o presidente da FPJ, com particular destaque para Telma Monteiro», pode ler-se na nota.

A falta de «estratégia para garantir uma preparação olímpica» aos atletas prejudica a modalidade, considera o clube, que volta a criticar o presidente da FPJ por não ser «solução para o futuro».