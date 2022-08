Benfica e FC Porto saíram derrotados na terceira jornada do Campeonato Nacional de Juniores (sub-19).

As jovens águias foram surpreendidas pela equipa do Alverca, que saiu do Seixal com uma vitória por 3-2.

Os azuis e brancos deslocaram-se ao Minho e foram batidos por 3-0 pelo Sporting de Braga.

A Zona Norte é liderada pelo Gil Vicente, com nove pontos, seguido de Sporting de Braga e de Gondomar, com sete, e de Vizela, com cinco.

Também com nove pontos está o Sporting, que lidera a Zona Sul, seguido de Casa Pia, com cinco, de Belenenses, e de Torreense, com quatro.

Os leões tinham vencido o Estoril por 3-0, sexta-feira.

OS RESULTADOS DA TERCEIRA JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES:

Zona Norte:

- Sábado, 20 ago:

Gil Vicente – Boavista, 1-0

Tondela – Gondomar, 0-1

Rio Ave – Vitória de Guimarães, 0-1

Famalicão – Vizela, 2-2

Sporting de Braga – FC Porto, 3-0

Paços de Ferreira – Anadia, 2-1

Zona Sul:

- Sexta-feira, 19 ago:

Sporting – Estoril Praia, 3-0

- Sábado, 20 ago:

Académica – Nacional, 3-1

Benfica – Alverca, 2-3

Belenenses – Vilafranquense, 1-1

Casa Pia – Vitória de Setúbal, 2-1

Torreense – Marítimo, 0-1