O Benfica perdeu este domingo na visita ao V. Setúbal, por 2-1, na 16.ª jornada da Zona Sul da primeira fase do campeonato nacional de juniores.

Apesar do desaire, o terceiro em 16 rondas, os encarnados continuam na liderança da prova, com mais dois pontos do que o Alverca, que no sábado venceu o Nacional, por 2-1. No mesmo dia, o Sporting empatou fora com o Torreense (1-1) e foi ultrapassado pelos ribatejanos.

Já este domingo, além do Vitória de Setúbal-Benfica, o Belenenses goleou na visita ao Marítimo por 5-0 e o Estoril triunfou na receção ao Casa Pia, por 2-1.

CLASSIFICAÇÃO – ZONA SUL:

1.º: Benfica, 35 pontos

2.º: Alverca, 33

3.º: Sporting, 32

4.º: Belenenses, 27

5.º: Académica, 26 (menos um jogo)

6.º: Estoril, 25

7.º: Torreense, 21

8.º: Marítimo, 14

9.º: Vilafranquense, 13 (menos um jogo)

10.º: Nacional, 12

11.º: V. Setúbal, 12

12.º: Casa Pia, 12

Na Zona Norte, o Sporting de Braga empatou este domingo a uma bola na receção ao Paços de Ferreira, na 16.ª jornada, seguindo líder isolado, mas à condição.

O FC Porto, segundo classificado, não aproveitou da melhor forma o empate do Sporting de Braga e registou também uma igualdade caseira este domingo, ante o Rio Ave (1-1). Os dragões seguem assim a três pontos dos minhotos, tendo menos um jogo disputado do que o líder.

No outro jogo do dia, o Boavista venceu fora o Gondomar, por 3-0. No sábado, houve empate no V. Guimarães-Gil Vicente (2-2), o Famalicão venceu fora o Anadia (1-2) e, já na quinta-feira, o Vizela ganhara em casa ao Tondela, por 1-0.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sp. Braga, 34 pontos (menos um jogo)

2.º: FC Porto, 31 (menos dois jogos)

3.º: V. Guimarães, 30

4.º: Vizela, 30

5.º: Gondomar, 25

6.º: Famalicão, 24 (menos um jogo)

7.º: Gil Vicente, 22

8.º: Paços de Ferreira, 22

9.º: Rio Ave, 19

10.º: Boavista, 16

11.º: Tondela, 10

12.º: Anadia, 1