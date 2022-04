A equipa de juniores do FC Porto recebeu e venceu o Vitória de Guimarães na manhã deste sábado, por 2-1, em Pedroso, no duelo inaugural da 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão.

Aos nove minutos, Rui Monteiro deu vantagem ao FC Porto, mas o Vitória empatou ainda na primeira parte, por Figa, ao minuto 42.

Na segunda parte, Rui Monteiro bisou para o 2-1 final a favor do FC Porto, aos 61 minutos de jogo.

Com este resultado, o FC Porto reforça a liderança à condição, com mais quatro pontos e mais dois jogos do que o Benfica, segundo classificado, em jornada que é de dérbi, entre Benfica e Sporting, no domingo (17h00).

Este sábado, há ainda um Alverca-Estoril (14h00) e um Sp. Braga-Rio Ave (16h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 21 pontos/10 jogos

2.º: Benfica, 17/8

3.º: Sporting, 15/9

4.º: Estoril, 13/8

5.º: Sp. Braga, 12/9

6.º: Alverca, 8/9

7.º: V. Guimarães, 6/10

8.º: Rio Ave, 4/9