O Sporting venceu o Sporting de Braga por 3-1, na tarde desta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário, relativo à 1.ª jornada da fase de apuramento do campeão nacional de juniores.

Em Braga, na Cidade Desportiva, a equipa treinada por Pedro Coelho chegou à vantagem por João Simões aos quatro minutos. Já em cima do intervalo, aos 45+1m, um autogolo de Luís Fernandes colocou os leões a vencer por 2-0.

Na segunda parte, Nuno Patrício reduziu a desvantagem do Sporting de Braga aos 51 minutos, mas o Sporting restabeleceu a diferença de dois golos pouco depois, com o 3-1 final apontado por Micael Sanhá (55m).

Na classificação, agora com as quatro primeiras jornadas completas, o Sporting sobe ao 4.º lugar, tendo sete pontos. O Sp. Braga, que sofre a primeira derrota e a primeira perda de pontos, mantém-se com nove, os mesmos do Benfica, no topo da tabela.

A próxima jornada, no próximo fim de semana, tem um FC Porto-Benfica no sábado (11h00) e, horas depois, um Académico de Viseu-Famalicão (15h00). No domingo, há um Farense-Sp. Braga (11h00) e um Vitória SC-Sporting (15h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sp. Braga, 9 pontos

2.º: Benfica, 9

3.º: Académico de Viseu, 8

4.º: Sporting, 7

5.º: FC Porto, 6

6.º: Famalicão, 4

7.º: Vitória SC, 1

8.º: Farense, 1