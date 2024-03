Sporting e Atalanta são duas equipas muito especiais para Ezequiel Schelotto. O defesa italiano jogou dois anos nos dois emblemas e em entrevista ao canal de televisão italiano «Sportitalia» fez uma antevisão ao jogo desta quarta-feira dos oitavos de final da Liga Europa.

«Nos últimos anos, a Atalanta deixou claro que é uma equipa forte, importante, com um treinador que está lá há muitos anos e com um clube sólido por trás. Tem alguns jogadores muito interessantes, muitos deles vão para seleções. Nas últimas temporadas jogou em campos europeus com ótimos resultados. Vão deparar-se com uma equipa do Sporting que por sua vez deixou claro que quer lutar por uma competição internacional. Será um bom desafio, veremos quem ganha, espero e penso que as pessoas poderão assistir a um bom espetáculo», afirmou o agora jogador do Barletta, da quarta divisão italiana.

Na mesma entrevista, o internacional transalpino recordou a passagem pelo Sporting, que guarda no coração.

«Fiz a minha estreia na Liga dos Campeões com essa camisola. Joguei 6 partidas contra equipas como o Borussia Dortmund e o Real Madrid. Tive a oportunidade de ficar perto de ganhar um campeonato, mas no final terminamos em segundo, dois pontos atrás do rival Benfica. Apesar disso só tenho boas recordações daquela equipa e daquela cidade: ficam nos meus pensamentos e no meu coração», concluiu Schelotto.