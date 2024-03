Ruben Amorim promoveu sete alterações na equipa do Sporting para o jogo com a Atalanta, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em comparação com o encontro com o Farense, Coates, Eduardo Quaresma, Geny Catamo, Morita, Koba Koindredi, Trincão e Paulinho entram no onze. St. Juste, Nuno Santos, Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Gyokeres saem da equipa inicial dos leões.

Destaque para o avançado sueco do Sporting, que começa a partida da primeira mão dos oitavos de fina da Liga Europa no banco de suplentes, enquanto Koba Koindredi, jogador contrato ao Estoril no mercado de inverno, estreia-se a titular de leão ao peito.

Do lado da Atalanta há também muitas alterações na equipa, comparando com o duelo com o Bologna, da jornada 27 da Serie A.

Apenas cinco jogadores repetem a titularidade na equipa italiana. São eles Djimisti, Kolasinac, Ruggeri, De Roon e Lookman.

AS EQUIPAS OFICIAIS

ONZE SPORTING: ISRAEL, COATES, QUARESMA, DIOMANDE, GENY, KOBA, MORITA, MATHEUS REIS, EDWARDS, PAULINHO, TRINCÃO.

SUPLENTES SPORTING: Diogo Pinto, Francisco Silva, St Juste, Gyokeres, Nuno Santos, Neto, Fresneda, Bragança, Hjulmand, Pontelo, Esgaio, Quenda.

ONZE ATALANTA: Musso, Djimisiti, Hien, Kolasinac, Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri, Miranchuk, Scamacca, Lookman.

Suplentes Atalanta: Carnesecchi, Vismara, Toloi, Koopmeiners, Pasalic, Toure, De Ketelaere, Bakker, Adopo, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.