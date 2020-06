No dia de aniversário de Jurgen Klopp, recordamos a forma como o treinador alemão mudou a história recente do Liverpool.

Klopp chegou aos Reds em outubro de 2015 e conduziu o Liverpool a três finais europeias em três anos, tendo mesmo conseguido vencer a Liga dos Campeões em 2019.

Veja a revolução de Jurgen Klopp no Liverpool no vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol.