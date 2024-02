Presente a juiz, Dani Alves garantiu esta quarta-feira em tribunal que é inocente, perante a acusação de ter violado uma jovem numa discoteca em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022.

Citado pelo jornal As, o antigo jogador do Barça afirmou que as relações sexuais que manteve com a mulher, nas casas de banho da zona VIP do clube noturno, foram consentidas.

De resto, e ao contrário do que foi afirmado pela vítima, Dani Alves disse que foi a jovem a tomar a iniciativa, depois de ter sido convidada, assim como um primo e um amigo, a juntar-se à zona VIP da discoteca.

«Eles não se sentiram minimamente desconfortáveis. A vítima e eu começámos a dançar mais próximos. Interagimos e divertimo-nos. Ela começou a esfregar as suas partes nas minhas, uma dança típica de discoteca. Começámos a ficar íntimos», contou o ex-internacional brasileiro.

Alves frisou que não forçou a mulher a nada, pois não é um «homem violento», e que só soube da denúncia no dia seguinte, através da imprensa. O antigo futebolista estaria também alcoolizado, segundo mostram as câmaras da segurança.

«Ele já fez tantas declarações que já nos perdemos. Hoje anunciou que estava bêbado. Sinceramente acho que esta quantidade de versões é porque se sentiu impune. Chegou ao tribunal extremamente calmo. As mudanças de versão foram impressionantes», declarou a promotora do caso, Elisabeth Jiménez.

Refira-se que o Ministério Público de Espanha pede nove anos de prisão para Dani Alves.