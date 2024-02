António Sá, Tiago Aguiar e Carlos Nunes, três dos 12 arguidos da Operação Pretoriano, vão ser libertados imediatamente, segundo a CNN Portugal.

Jorge Correia, advogado de António Sá, referiu que o seu cliente vai ser libertado por o Ministério Público (MP) considerar não serem necessárias medidas de coação privativas de liberdade.

Os interrogatórios prosseguem na segunda-feira, às 10h00, com Fernando Saul, oficial de ligação dos adeptos do FC Porto, seguido de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões.

Fernando Saul já tinha sido ouvido, mas vai ser interrogado novamente depois de as transcrições dos telemóveis de alguns dos 12 detidos terem sido juntas aos autos do processo, de acordo com a agência Lusa.

Vítor Catão, outro dos detidos, desistiu de prestar declarações.