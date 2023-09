Benfica e Sporting empataram na noite desta quarta-feira (1-1), no jogo que encerrou a 6.ª jornada da Série Sul do campeonato nacional de juvenis.

João Gonçalves deu vantagem ao Benfica, aos 41 minutos, mas o Sporting empatou logo a abrir a segunda parte, por Winilson Lopes, ao minuto 46.

Na classificação, o Sporting segue líder da série, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate. O Benfica é terceiro, com 11 pontos, os mesmos do Belenenses, que é segundo classificado.