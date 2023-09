Odysseas Vlachodimos, tal como David Neres, também foi amnistiado no processo disciplinar que lhe foi aplicado, a 8 de agosto, por palavras proferidas no final do jogo da época passada com o FC Porto, no Dragão, e mais tarde transmitidas no terceiro episódio do documentário «Eu amo o Benfica», transmitido na BTV, mas o clube da Luz não escapou a uma multa pesada.

O guarda-redes grego, que, entretanto, trocou o Benfica pelo Nottingham Forest, acabou por beneficiar do regime de perdão de penas (Lei n.º 38-A/2023, de 2 de agosto) por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal, na Jornada Mundial da Juventude.

O processo movido contra o guarda-redes foi «arquivado», mas, no mesmo processo, o Benfica foi condenado a pagar uma multa de 16.320 mil euros.