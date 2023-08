O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) instaurou um processo disciplinar a Odysseas Vlachodimos. Em causa está uma frase do guarda-redes do Benfica após a vitória na visita ao FC Porto, por 1-0, na edição 2022/23 da Liga.

No final de junho, o CD havia instaurado um processo de inquérito ao internacional grego «por deliberação da Secção Profissional, de 20 de junho de 2023, tendo por objeto apuramento da relevância disciplinar de factualidade com base em notícias na comunicação social relativas a declarações de jogador».

Agora, é conhecida a abertura de um processo disciplinar ao número 99 dos encarnados, «tendo por objeto eventual inobservância de outros deveres e eventual lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros».

Ora, aberto o processo disciplinar, Vlachodimos arrisca um castigo.

No final da vitória no Estádio do Dragão, recorde-se, e embora o ambiente fosse de festa, Odysseas Vlachodimos soltou um desabafo, sentado no seu lugar: «Equipa de m****. Que equipa de m**** que estes são», referiu o guarda-redes, em inglês.