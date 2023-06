O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo de inquérito na sequência de uma frase do guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, após a vitória na visita ao FC Porto, por 1-0, na edição 2022/23 da I Liga, apurou o Maisfutebol.

No terceiro episódio do documentário «Eu amo o Benfica», que revela os bastidores da temporada da equipa encarnada, que conquistou o título nacional, é exibido um comentário reprovador de Odysseas Vlachodimos à equipa do FC Porto.

No final da vitória no Estádio do Dragão, embora o ambiente fosse de festa, Odysseas Vlachodimos soltou um desabafo, sentado no seu lugar: «Equipa de m****. Que equipa de m**** que estes são», referiu o guarda-redes, em inglês.

Em comunicado, na segunda-feira, o CD da FPF deu conta da abertura do processo de inquérito número 23, «por deliberação da Secção Profissional, de 20 de junho de 2023, tendo por objeto apuramento da relevância disciplinar de factualidade com base em notícias na comunicação social relativas a declarações de jogador», sendo que «o processo foi enviado, dia 23 de junho de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução».

Embora sem revelar tratar-se da frase de Vlachodimos, o nosso jornal apurou que o processo foi aberto devido a esta declaração do grego.