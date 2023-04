O jornal italiano Gazzetta dello Sport dá conta de uma acalorada discussão entre Leandro Paredes e o treinador da Juventus Maximiliano Allegri a poucos dias da receção ao Sporting para o primeiro jogo dos quartos de final da Liga Europa.

Tradicionalmente, a segunda-feira que se segue ao domingo de Páscoa é dia de festa na Juventus. O treino foi aberto aos adeptos e, no final, os jogadores e as respetivas famílias juntaram-se aos funcionários do clube para um tradicional churrasco, mas o argentino que está emprestado pelo Paris Saint-Germain já não esteve no almoço.

Paredes já tinha dado sinais de nervosismo no treino, com uma entrada dura sobre Szczesny, numa sessão que contou com mais de trezentos adeptos nas bancadas, mas o incidente ocorreu já no balneário quando o argentino, campeão do Mundo, confrontou o treinador com os últimos resultados da equipa [derrota com a Lazio e empate com o Inter], além dos poucos minutos que teve de competição nos últimos meses.

Segundo conta a Gazzetta dello Sport, a discussão, diante de todo o plantel, foi acalorada e Paredes teve de ser acalmado pelos companheiros, mas já não esteve presente no tradicional almoço de Páscoa.

O médio argentino soma 1086 minutos de utilização desde o início da época, mas jogou apenas 170 minutos desde fevereiro, depois de ter perdido o lugar para o jovem Enzo Barrenechea.

O regresso ao Paris Saint-Germain, no final da época, parece mais do que certo.