A 19.ª jornada do campeonato espanhol arrancou com uma vitória do Almería na receção ao Espanhol, por 3-1.

Luis Suárez abriu o marcador para a formação da casa aos 21 minutos, e Leo Batistão (61m) e Portillo (77m) ampliaram a vantagem já no segundo tempo.

Nos minutos finais, e já com Samuel Costa em campo do lado do Almería – Dyego Sousa não saiu do banco –, Joselu reduziu para a equipa de Barcelona.

Com este resultado, o Almería assume à condição o 11.º lugar da La Liga, ao passo que o Espanhol é 14.º classificado.