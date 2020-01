O Real Madrid venceu esta tarde em casa do vizinho Getafe, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga Espanhola e subiu à liderança à condição, com mais um jogo e mais um ponto do que o rival Barcelona, que nesta ronda disputa o dérbi frente ao Espanhol.

Um autogolo de David Soria, num lance dividido com Varane, colocou os madridistas a vencer ao intervalo e já na segunda parte o mesmo Varane, de cabeça, ampliou a vantagem. Já depois dos 90, Modric sentenciou o resultado final.

Com este resultado, o Getafe é sétimo classificado com 30 pontos, menos dez do que o Real Madrid.