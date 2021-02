O Valência sofreu este sábado uma derrota pesada (3-0) na deslocação ao terreno do Getafe, em jogo da 25.ª jornada da Liga Espanhola.

Com Thierry Correia a titular – Ferro e Gonçalo Guedes não saíram do banco –, o emblema che viu-se em desvantagem aos 39 minutos, fruto do golo inaugural de Arambarri.

No início da segunda parte, Diakhaby foi expulso e complicou a vida à formação visitante, que quatro minutos depois sofreu o 2-0, da autoria de Jaime Mata.

A acabar, a três minutos dos 90, Carlos Aleña, jogador emprestado pelo Barcelona, fez o 3-0 final para o emblema de Madrid.

Seis jogos depois, o Getafe regressa às vitórias e sobe ao 13.º lugar da La Liga (ver aqui a tabela classificativa), precisamente por troca com o Valência. As duas equipas têm os mesmos 25 pontos.