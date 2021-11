O Real Madrid bateu o Sevilha, de Julen Lopetegui, por 2-1, e isolou-se na liderança da Liga espanhola.

Os 'blanquirrojos' entraram melhor no encontro e Rafa Mir inaugurou o marcador no Santiago Bernabéu, aos 12 minutos, a passe do ex- Sporting, Marcos Acuña.

Mas a resposta madrilena iria chegar pelos suspeitos do costume. Primeiro, Karim Benzema (32') empatou a partida após uma defesa incompleta de Bono. Já aos 87 minutos, Vinícius Jr. protagonizou uma excelente jogada individual que valeu os três pontos aos merengues.

O encontro deste domingo definia o líder da La Liga à 15.ª jornada e o Real Madrid levou a melhor, somando agora 33 pontos, mais quatro do que o segundo e terceiros classificados, o At. Madrid e a Real Sociedad, respetivamente. Já o conjunto sevilhano, manteve a quarta posição, com 28 pontos amealhados.