O LASK Linz, equipa que terminou o grupo do Sporting na Liga Europa no primeiro lugar, foi à Holanda empatar a um golo com o AZ Alkmaar, na 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Marko Raguz, que marcou à equipa portuguesa nos dois jogos da fase de grupos, inaugurou o marcador a favor dos austríacos aos 26 minutos.

O resultado só viria a sofrer alterações já bem perto do fim: aos 86 minutos, Teun Koopmeiners fez o 1-1 final.

TODOS OS RESULTADOS DA LIGA EUROPA