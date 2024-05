Ainda ligado ao Sporting, Abdul Fatawu foi eleito o melhor jovem jogador da época do Leicester.

Um dia depois da conquista do título do Championship – e já depois da subida –, o extremo ganês de 20 anos recebeu a distinção.

Esta temporada, refira-se, o internacional ganês somou 13 assistências e sete golos em 42 jogos ao serviço dos foxes.

Com a subida à Premier League, ficou confirmada a contratação em definitivo do Leicester ao Sporting, tal como havia ficado acordado aquando do empréstimo, no início da época.