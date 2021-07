O Atlético Mineiro, clube do ex-FC Porto Hulk, já reagiu aos incidentes da partida dos quartos de final na Taça Libertadores, disputada frente ao Boca Juniors. O clube brasileiro recorreu ao Boletim de Ocorrência da polícia de Minas Gerais para apontar os acontecimentos como exclusiva responsabilidade da equipa argentina

Na nota oficial, o Atlético exige uma punição severa aos elementos do Boca Juniors envolvidos na confusão, seja jogador ou staff. O clube mineiro fez ainda uma versão própria da cronologia dos factos, garantindo que o Mineirão, casa do «galo», é um palco seguro, e que deu total apoio ao Boca Juniors, principalmente ao abordar as autoridades brasileiras para apaziguar o ambiente e acompanhando a equipa adversária à esquadra para controlar a situação.

O clube fez ainda uma revelação: o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, a pedido de dois diretores que acompanhavam a comitiva argentina na esquadra, passou ao Boca Juniors seis mil reais do próprio bolso para que fossem pagas as fianças, de forma a libertar os oito elementos da equipa argentina que estavam identificados pela polícia.

Revoltados com a forma como foram eliminados da Taça Libertadores, jogadores e equipa técnica do Boca Juniores provocaram um grande tumulto no interior do estádio, na zona de acesso ao relvado, e ainda tentaram invadir os balneários. Depois dos incidentes, oito elementos da equipa argentina foram levados à esquadra e passaram a madrugada e a manhã de quarta a prestar depoimento.