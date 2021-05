Depois de um período de insatisfação, Hulk embalou e está imparável no Atlético Mineiro.

O ex-jogador do FC Porto foi o grande protagonista da goleada do Galo frente ao Cerro Porteño, por 4-0, em jogo da terceira jornada do grupo H da Libertadores.

Hulk marcou os dois primeiros golos da equipa (são já cinco nos últimos três jogos), aos 9 e aos 45 minutos. Savarino e Vargas fecharam o marcador, colocando o Atlético Mineiro na liderança do grupo com sete pontos, mais três do que o Cerro Porteño.