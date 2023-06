A BSAD e o Cova da Piedade vão ser um só clube na época 2023-2024 e anunciaram nesta segunda-feira que já estão a pensar no ano que aí vem.

Mas para já está um bocado confuso perceber esta união da equipa que vai competir na Liga3.

Pelo menos nas redes sociais.

É que as contas de ambos os clubes, BSAD e Cova da Piedade, publicaram a mesma imagem, com os 17 jogadores que têm contrato neste momento.

E na conta do Cova da Piedade as coisas até parecem encaixar bem.

Mais estranho é ver a conta da BSAD, com o respetivo símbolo, a partilhar a foto na qual surgem os jogadores com o símbolo do Cova da Piedade. E com a hashtag «Cova da Piedade» e «As cores da tua terra», lema do clube de Almada.