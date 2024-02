O Sporting B recebeu e venceu este domingo o Pêro Pinheiro, por 1-0, em jogo da 2.ª jornada da série 2 de manutenção na Liga 3, num jogo em que Iván Fresneda e Rafael Pontelo, da equipa principal dos leões, foram titulares pelos bês.

O único golo do jogo realizado em Alcochete teve mesmo assistência de Fresneda. O espanhol, que voltou à competição na quinta-feira pela equipa principal, ao ser suplente utilizado ante o Young Boys para a Liga Europa, serviu Marco Cruz para o 1-0 aos 35 minutos.

A jogada começou num bom movimento de Chico Lamba, passou por Manuel Mendonça e foi concluída por Marco Cruz após cruzamento rasteiro de Fresneda.

O espanhol foi substituído já em tempo de compensação, aos 90+3m. Rafael Pontelo fez todo o jogo, tendo voltado à competição depois de ter feito os últimos minutos há mais de um mês, a 18 de janeiro, no triunfo do Sporting em Vizela, para a Liga.

Na mesma série, esta tarde, o 1.º Dezembro venceu o Amora por 1-0 e o Oliveira do Hospital triunfou ante o Caldas, por 3-1.

Há ainda oito jornadas pela frente, sendo que descem os dois últimos.

CLASSIFICAÇÃO – Série 2 (Manutenção

1.º: Sporting B, 12 pontos

2.º: Caldas, 8

3.º: Oliveira do Hospital, 7

4.º: Pêro Pinheiro, 5

5.º: 1.º Dezembro, 4

6.º: Amora, 3

Na série 1 de manutenção, esta tarde, o Canelas venceu o Anadia por 2-0 e o Vianense bateu a Sanjoanense, por 1-0. No sábado, o Fafe venceu o Trofense (1-3).

CLASSIFICAÇÃO – Série 1 (Manutenção):

1.º: Fafe, 11 pontos

2.º: Canelas 2010, 9

3.º: Trofense, 7

4.º: Anadia, 6

5.º: Vianense, 4

6.º: Sanjoanense, 2

Na fase de campeão, este domingo, ficou concluída a 3.ª jornada, com a vitória do Atlético CP ante o Varzim, por 2-0. No sábado, o Lusitânia de Lourosa venceu a Académica (2-1) e houve empates no Felgueiras 1932-Alverca (1-1) e no Sp. Braga B-Sp. Covilhã (0-0). Sobem diretamente à II Liga os dois primeiros e o 3.º classificado disputa um play-off com o antepenúltimo da II Liga.

CLASSIFICAÇÃO – Fase de Subida:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 9 pontos

2.º: Alverca, 4

3.º: Sp. Braga B, 4

4.º: Atlético CP, 4

5.º: Felgueiras 1932, 3

6.º: Varzim, 3

7.º: Académica, 2

8.º: Sp. Covilhã, 2