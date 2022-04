A UD Oliveirense venceu a União de Leiria esta segunda-feira, por 2-0, em Leiria, garantindo a subida à II Liga para 2022/23 na penúltima jornada da segunda fase da Liga 3.

Num jogo que teve mais de 13 mil adeptos nas bancadas (13.204), Jaime Pinto (45m) e Michel (83m) marcaram os golos da equipa comandada por Fábio Pereira, que acabou com menos um em campo devido à expulsão de Raniel, ao minuto 74 de jogo.

Com este resultado, a UD Oliveirense lidera a série 2 de subida com 11 pontos, para sete da União de Leiria, segunda classificada, em zona de play-off de promoção com o segundo classificado da série 1 de subida. Em terceiro lugar está o Sporting de Braga B com cinco pontos e o V. Setúbal é quarto e último, com quatro pontos.

Na última jornada há um UD Oliveirense-Sp. Braga B e um V. Setúbal-União de Leiria, jogos que vão decidir quem vai ao play-off de subida.

A formação de Oliveira de Azeméis é a primeira a garantir, na Liga 3, a subida ao segundo escalão do futebol português, um ano depois da descida na II Liga.