A final da segunda edição da Liga 3 vai realizar-se a partir das 16h15 do próximo dia 20 de maio, sábado, no Estádio Nacional, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na manhã desta terça-feira.

O encontro, que opõe dois históricos do futebol português, a União de Leiria e o Belenenses, vai definir, no Jamor, o campeão de 2022/23 no terceiro escalão do futebol nacional.

Leirienses e azuis venceram as respetivas séries na fase de subida e estão de volta à II Liga em 2023/24.

A FPF confirmou também os horários para o play-off de subida, entre Sporting de Braga B e Lank Vilaverdense. A primeira mão, na casa dos bracarenses, em Fão, joga-se já no próximo domingo, dia 14, pelas 15 horas. A segunda mão, em Vila Verde, é a 21 de maio, domingo, pelas 17 horas.

O organismo confirmou também a data para a final do Campeonato de Portugal, no Jamor: é a 11 de junho, pelas 16 horas.

Outra final ficou também já com calendário definido, a da Taça Revelação: é a 7 de junho, no Jamor, às 18 horas.