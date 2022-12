Sanjoanense e Anadia empataram este domingo a uma bola, no jogo que fechou a 11.ª jornada da série A da Liga 3, num dia em que a ronda, na série B, fechou com triunfos de União de Leiria, Real SC e Alverca.

A jornada no terceiro escalão do futebol português começou na sexta-feira com o triunfo do Varzim e teve mais sete encontros no sábado.

Nesta altura, ao fim da 11.ª jornada, a última da primeira volta, o Lank Vilaverdense e o Amora lideram as respetivas séries. O Amora, que empatou, foi igualado pela União de Leiria, mas vence nesta altura no desempate e pode mesmo isolar-se caso pontue na visita ao Sporting B, no próximo domingo, no jogo de acerto de calendário, da sétima jornada, que fecha por completo a primeira volta.

SÉRIE A – RESULTADOS – 11.ª JORNADA

Varzim-Paredes, 1-0

São João de Ver-Sp. Braga B, 0-1

Felgueiras 1932-V. Guimarães B, 3-0

Montalegre-Fafe, 2-0

Lank Vilaverdense-Canelas 2010, 3-0

AD Sanjoanense-Anadia, 1-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lank Vilaverdense, 23 pontos

2.º: Felgueiras 1932, 22

3.º: Varzim, 21

4.º: AD Sanjoanense, 18

5.º: Anadia, 15

6.º: Canelas 2010, 15

7.º: Sp. Braga B, 13

8.º: São João de Ver, 13

9.º: Fafe, 12

10.º: Paredes, 10

11.º: Montalegre, 9

12.º: V. Guimarães B, 4

SÉRIE B – RESULTADOS – 11.ª JORNADA

Caldas-Sporting B, 0-2

Fontinhas-Oliveira do Hospital, 0-1

V. Setúbal-Amora, 0-0

Moncarapachense-U. Leiria, 1-2

Académica-Real SC, 0-2

Alverca-Belenenses, 1-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amora, 20 (menos um jogo)

2.º: U. Leiria, 20

3.º: Alverca, 19

4.º: Belenenses, 19

5.º: Sporting B, 16 (menos um jogo)

6.º: Caldas, 16

7.º: Fontinhas, 15

8.º: Oliveira do Hospital, 14

9.º: V. Setúbal, 12

10.º: Real SC, 10

11.º: Moncarapachense, 9

12.º: Académica, 7