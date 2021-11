Depois de ter saído ao intervalo do jogo contra o Lille, Lionel Messi ficou de fora da convocatória de Pochettino para o encontro do PSG em Leipzig.



Segundo informa o emblema parisiense, o internacional argentino apresentou desconforto nos isquiotibiais da coxa esquerda e dores no joelho direito após ter sofrido uma contusão. Assim, o avançado juntou-se aos indisponíveis Sergio Ramos, Verratti e Paredes.



Por sua vez, os protugueses Danilo e Nuno Mendes fazem parte da comitiva de 24 jogadores que viajou para Leipzig. O jogo está marcado para as 20h00, desta quarta-feira.



Convocados do PSG:



Guarda-redes: Navas, Donnarumma e Letellier;



Defesas: Marquinhos, Hakimi, Kimpembe, Dagba, Kurzawa, Diallo, Nuno Mendes e Kehrer;



Médios: Danilo, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Dina-Ebimbe e Gueye;



Avançados: Icardi, Neymar, Mbappé e Di María;