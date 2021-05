O Benfica, terceiro classificado da Liga 2020/21, vai disputar a 3.ª pré-eliminatória da Champions e já tem um lote de possíveis adversários para essa fase da competição. Um deles é o Spartak de Moscovo, que será orientado por Rui Vitória, ex-técnico do clube encarnado.



A equipa de Jorge Jesus terá de superar a 3.ª pré-eliminatória e o play-off para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Segundo clube com melhor coeficiente no caminho dos não-campeões, logo atrás do Shakhtar Donetsk, o Benfica terá pela frente um dos seguintes sete adversários:

Genk (Bélgica)

PSV Eindhoven (Holanda)

Spartak Moscovo (Rússia)

Sparta Praga (República Checa)

Rapid Viena (Áustria)

Galatasaray (Turquia)

Midtjylland (Dinamarca)



Nesta altura, o Genk e o Spartak de Moscovo já estão garantidos na 3.ª eliminatória mas podem passar para o lado dos cabeças de série, a par do Benfica, se o Manchester United vencer a Liga Europa (nesse caso, o AS Monaco saltaria da 3.ª pré-eliminatória para a fase de grupos e o Genk subiria a cabeça de série) e/ou se o Celtic não superar a 2.ª pré-eliminatória.



O PSV Eindhoven, que tem de disputar igualmente a 2.ª pré-eliminatória, tem um ranking superior ao Spartak Moscovo e também pode beneficiar com as alterações. Sparta Praga (República Checa), Rapid Viena (Áustria), Galatasaray (Turquia) e Midtjylland (Dinamarca) entram igualmente na 2.ª pré-eliminatória da Champions e ainda têm de discutir a presença na 3.ª pré-eliminatória.