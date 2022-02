João Félix foi eleito pela UEFA o melhor em campo no duelo entre o Atlético de Madrid e o Manchester United, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O internacional português foi o autor do golo dos campeões espanhóis que empataram a uma bola contra os red devils.



Por sua vez, Noussair Mazraoui foi distinguido como a figura do Benfica-Ajax, partida que terminou igualada a duas bolas. O internacional marroquino assistiu Tadic para o golo inaugural na Luz.



Recorde o golo de Félix e a assistência de Mazraoui nos vídeos associados ao artigo.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]