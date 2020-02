O lateral esquerdo brasileiro Renan Lodi foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do At. Madrid sobre o Liverpool.

A eleição do jogador de 21 anos ajuda até a explicar um pouco do que foi um jogo em que o maior mérito do At. Madrid foi saber defender-se de forma perfeita, perante uma das equipas mais perigosas do futebol atual.

Lodi secou completamente Salah e quem mais apareceu na sua área de ação e fez dez recuperações de bola em toda a partida, razões que levaram o painel de especialistas a elegê-lo como melhor em campo.