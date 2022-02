Hugo, irmão de João Félix, esteve no estádio da Luz a assistir ao Benfica-Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Apesar de estar a apoiar o clube onde joga, o jogador de 17 anos não deixou de seguir o que se passava no Atlético de Madrid-Manchester United que se jogava à mesma hora, no Wanda Metropolitano.



Nas redes sociais, João Félix partilhou uma foto do irmão nas bancadas da Luz a ver o duelo entre espanhóis e ingleses no telemóvel.