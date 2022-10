O Atlético de Madrid ficou de fora da Liga dos Campeões depois de empatar na receção ao Bayer Leverkusen (2-2). Os colchoneros falharam uma grande penalidade, já depois de o jogo ter acabado, e entregaram o apuramento ao FC Porto.



No final do encontro, Diego Simeone era um treinador desiludido, naturalmente. «O último lance esume um pouco o que foi a nossa Liga dos Campeões até hoje. Em muitos dos jogos não somámos os pontos que deveríamos ter somado nem marcámos os golos que deveríamos. Não estamos à procura de desculpa, faltaram algumas coisas. Fizemos uma segunda parte de altíssimo nível, fizemos um bom jogo, criámos situações de golo e deixámos tudo em todos os momentos», referiu, citado pelo AS.



«El Cholo» confessou que esta foi a terceira derrota mais dura que sofreu ao comando do emblema de Madrid depois das duas finais da Liga dos Campeões, mas recusou desistir do sonho de vencer o torneio.



«Não tenho dúvidas que a Champions é difícil para mim. Perdemos uma final nos penáltis e outra ao minuto 93. Não estás mais perto de ganhar uma Champions do que nos penáltis. Mas sou cabeça dura, vou continuar a insistir até que tenha a possibilidade de estar neste clube. Primeiro tenho de voltar à Champions e depois, encontrar o que nos falta [para ganhar]», disse.



Simeone lembrou ainda que esta foi a segunda vez numa década que o Atlético não superou a fase de grupos da Champions.



«É um momento difícil, duro e que não esperávamos. É a segunda vez em dez anos que o clube não passa aos oitavos de final. Não estava nos nossos planos, mas é a realidade. Já na época passada custou-nos muito estar nos oitavos. Ainda assim, acho que a equipa fez por merecer mais em alguns jogos, mas a realidade é esta. Há duas opções: mostrar-nos como vítimas ou trabalharmos. E eu quero continuar a melhorar», frisou.