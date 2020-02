O treinador do Barcelona, Quique Setién, afirmou esta terça-feira, após o empate a um golo em Nápoles, que uma equipa como a dos catalães pode ganhar a Liga dos Campeões, apesar das baixas significativas por lesão e castigo para a segunda mão.

As suspensões de Busquets e Vidal juntam-se aos atuais lesionados Luis Suárez, Ousmane Dembelé, Jordi Alba e Sergi Roberto, o que faz com que só haja 12 jogadores da equipa principal disponíveis para o jogo em Camp Nou, a 18 de março. Isto, claro, tendo em conta o cenário atual.

Setién confia, contudo, na recuperação breve de Alba e Roberto.

«Pode ganhar-se a Liga dos Campeões com tantas baixas. Perdemos jogadores importantes, mas vamos recuperar outros dois: Jordi Alba e Sergi Roberto. Há que olhar para as coisas com otimismo. Vamos ser otimistas e pensar positivo. Não vamos lamentar-nos», referiu Setién, em conferência de imprensa.

O técnico, que se tornou o espanhol mais velho a estrear-se nessa condição na Liga dos Campeões, disse que ainda é cedo para avaliar a lesão de Piqué, que saiu já em tempo de compensação após apoiar mal o pé no relvado. «Vamos ver o alcance», afirmou.

Sobre a expulsão de Vidal, num lance com o português Mário Rui, Setién disse não ter visto muito bem o que se passou, mas considerou «excessiva» a expulsão. «São momentos de nervos, mais ainda em jogadores temperamentais», avaliou, sobre o médio chileno.