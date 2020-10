Thomas Müller ficou surpreendido e até indignado quando viu cartão amarelo no decorrer da goelada do Bayern Munique ao Atlético Madrid de Diego Simeone (4-0), uma equipa conotada como uma das mais duras em termos físicos da Europa. Agora que se joga com os estádios vazios, foi possível perceber o que o avançado alemão disse ao árbitro e as palavras do alemão até foram tema na conferência de imprensa.

Estavam decorridos apenas 21 minutos de jogo e o resultado estava ainda em branco quando Müller foi admoestado com um cartão amarelo por uma falta mais dura sobre Trippier, já depois de Alaba também ter visto um amarelo logo a abrir o jogo. Com o seu estilo tempestivo, Müller dirigiu-se ao árbitro Michael Oliver e gritou: «Estás a gozar comigo? Estamos a jogar com os bandidos da Europa e eu é que levo um amarelo por isto?».

As palavras do alemão, com as bancadas vazias, foram bem percetíveis e, no final do jogo, já na conferência de imprensa, foi pedido um comentário ao treinador do Bayern, Hans-Dieter Flick, que, diplomaticamente, contornou a questão. «Podem dizer que nos apresentámos com um jogo mais físico do que é habitual, particularmente contra esta equipa em que os jogadores atacam a bola com muita agressividade. Foi importante mostrar a nossa cara e a nossa qualidade. Penso que foi uma vitória merecida, foi o primeiro jogo do grupo e a nossa exibição no relvado foi fenomenal», comentou o treinador.

As questões físicas entre os dois emblemas já vinham do passado. Em 2016 os jogadores do Bayern acusaram os colchoneros de procurarem deliberadamente interromper o jogo com constantes faltas. Um pormenor que Müller parece não ter esquecido.

O Bayern, como se sabe, acabou por golear por 4-0, num jogo em que o Atlético Madrid fez 13 faltas e viu quatro cartões amarelos, enquanto bávaros fizeram oito infrações, duas delas, as tais no arranque do jogo, acompanhadas por um amarelo.